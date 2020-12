Manchester United vs PSG Live SCTV Malam Ini Pukul 03.00 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut lanjutan jadwal bola malam ini , yakni masih dalam lanjutan match day ke-5 Liga Champions Eropa, Kamis 3 Desember 2020.

Ada delapan laga yang tak kalah seru yang akan tersaji.

Dimulai pukul pukul 00.55 WIB ada laga Istanbul Basaksehir vs RB Leipzig, Krasnodar vs Rennes.

Kemudian Pukul 03.00, Manchester United vs PSG live SCTV, Dortmund vs Lazio, Ferencvaros vs Barcelona, Juventus vs Dynamo Kyiv, Club Brugge vs Zenit dan Sevilla vs Chelsea.

Adapun dua partai yang akan disiarkan live SCTV yakni grup H, laga bigmatch antara Manchester United vs PSG, dan Istanbul Basak Sehir vs RB Leipzig .



MU yang akan menjamu PSG di Old Trafford Stadium, hanya hanya butuh hasil imbang atas PSG untuk bisa menyusul Chelsea, Manchester City, dan Liverpool ke babak 16 besar Liga Champions.

Seperti diketahui pada matchday ke empat telah ada 8 klub yang sudah pasti lolos ke babak 16 besar.

Mereka adalah Bayern Muenchen (Grup A), Manchester City (C), Chelsea dan Sevilla (E), serta Barcelona dan Juventus (G).

Hari ini, memasuki matchday 5 hingga Rabu (2/12/2020) dini hari WIB, tim yang lolos bertambah 2 yakni FC Porto (grup C) dan Liverpool (grup D),

Pertandingan yang digelar malam tadi adalah laga-laga dari grup A hingga grup D.

Di grup A, Atletico Madrid hanya bermain imbang 1-1 melawan Bayern Muenchen di Wanda Metropolitano.