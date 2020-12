LOWONGAN Kerja 2020 Terbaru, Loker Trans7 Desember 2020 Posisi Account Executive | Cek Syaratnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Trans7 adalah satu di antara perusahaan bonafit di Tanah Air yang tengah membuka peluang kerja alias lowongan kerja 2020 terbaru di Desember 2020 ini.

Terdapat sejumlah lowongan kerja 2020 di Trans7 alias loker Trans7 Desember 2020 yang saat ini tengah dibuka.

Satu di antaranya yakni posisi Account Executive.

Posisi ini dibuka untuk para sarjana dari berbagai lulusan disipilin ilmu.

Namun demikian, tentunya diutaman dari bidang marketing dan bisnis.

Lantas, apa saja syarat dan kualifikasi yang disyaratkan bagi para calon pelamar atau pencari kerja untuk bisa melamar di lowongan kerja 2020 di loker Trans7 Desember 2020 tersebut?

Dikutip dari laman resmi Trans7, berikut syarat dan kualifikasi untuk posisi tersebut kami rangkum dari laman resmi Trans7 Career alias Trans7 Karir tersebut :

1. Bachelor Degree from any major, preferably from Marketing and Business.

2. Min. GPA 3.00.

3. Having good ability in presentation and negotiation skill.