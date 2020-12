Hasil Liga Champions Tadi Malam: Liverpool ke Babak 16 Besar, Madrid dan Inter Berpotensi Terlempar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertandingan yang digelar malam tadi adalah laga-laga dari grup A hingga grup D Liga Champions.

Di grup A, Atletico Madrid hanya bermain imbang 1-1 melawan Bayern Muenchen di Wanda Metropolitano.

Sementara di laga lain, Salzburg menang 3-1 atas Lokomotiv Mosvka.

Dengan hasil ini, maka 3 tim masih berpeluang mendampingi Bayern Muenchen lolos dari fase grup.

Semua tergantung hasil laga terakhir, di mana Salzburg meladeni Atletico Madrid, dan Bayern Muenchen melawan Lokomotiv Moskva.

Di grup B, persaingan terjadi lebih ketat karena hasil pada matchday 5 ini.

Real Madrid tumbang 0-2 dari Shakhtar Donetsk, sedangkan Inter menang 3-2 atas Moenchengladbach.

Belum ada satu tim pun yang memastikan lolos karena semua masih berpeluang.

Moenchengladbach mengumpulkan 8 poin dan berada di peringkat pertama, Shakhtar Donetsk dan Real Madrid mengoleksi 7 poin, dan Inter memiliki 5 poin.

Sedangkan grup C, Porto berhak menemani Man City lolos ke fase gugur setelah menahan imbang The Citizens 0-0 di Estadio do Dragao.

