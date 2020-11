GRATIS LIVE STREAMING RCTI Napoli vs Roma - Adu Taktik Gattuso vs Fonseca, Link Hasil Napoli vs Roma

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan melalui live streaming Napoli vs AS Roma pada lanjutan Liga Italia, Senin 30 November 2020 hariini WIB.

Anda dapat menyaksikan big match Napoli vs Roma melalui live streaming gratis RCTI Plus.

Link live streaming Napoli vs Roma tersedia di artikel di bawah ini.

Update hasil Napoli vs AS Roma di link live score.

Eks pemain Man United yang kini membela AS Roma, Chris Smalling dipastikan absen di laga Napoli vs AS Roma di Liga Italia.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari laman resmi AS Roma, Tim tamu yang akan bertandang ke San Paolo, Kandang Napoli, dipastikan tanpa pemain andalannya, Chris Smalling yang mengalami keracunan makanan.

Smalling pun hanya menjalani latihan mandiri dan kini berpacu dengan waktu untuk memulihkan kesehatannya.

Selain itu, dua pemain AS Roma lainnya, Marash Kumbulla dan Federico Fazio juga turut absen.

Klub asal Ibu Kota itu menempati peringkat ketiga klasemen sementara Serie A. Di sisi lain, Napoli hanya menduduki posisi keenam.

Kedua tim sama-sama memiliki modal kemenangan, AS Roma baru saja mengalahkan CFR Cluj 2-0 pada fase grup.