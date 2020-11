Hasil Tinju Dunia: Pukul KO Nate Robinson, YouTuber Jake Paul Tantang Conor McGregor

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - YouTuber Amerika Serikat, Jake Paul menantang mantan bintang UFC, Conor McGregor.

Tantangan itu disampaikannya setelah mengalahkan mantan pemain NBA, Nate Robinson, pada duel tinju ekshbisi, Minggu (29/11/2020).

"Saya memiliki daftar panjang calon lawan yang ingin saya hadapi di ring tinju," kata Jake Paul dikutip dari situs The Independent.

"Saya ingin menghadapi Conor McGregor dan Diilon Danis (sahabat McGregor yang juga atlet MMA). Saya ingin menjatuhkan mereka berdua," tutur Jake Paul.

Jake Paul sukses mengalahkan mantan pemain NBA, Nate Robinson, pada duel tinju ekshbisi, Minggu (29/11/2020).

Jake Paul vs Nate Robinson merupakan bagian dari duel pembukaan (under card) menjelang pertarungan Mike Tyson vs Roy Jones Jr yang dihelat di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat.

Duel ekshibisi Jake Paul vs Nate Robinson kali ini menggunakan aturan enam ronde.

Namun, Jake Paul sudah berhasil mengalahkan Nate Robinson saat ronde kedua menyisakan 1 menit 25 detik.

Jake Paul dinyatakan menang knock out (KO) setelah pukulan tangan kanannya membuat Nate Robinson terkapar dan dianggap wasit tidak bisa melanjutkan pertarungan.

Dalam tayangan ulang, pukulan tangan kanan Jake Paul masuk tepat ke wajah Nate Robinson.

Nate Robinson kemudian langsung terjatuh dengan posisi wajah menghantam kanfas terlebih dahulu.

Dikutip dari situs The Independent, Nate Robinson membutuhkan waktu beberapa menit untuk berdiri setelah terjatuh.

Pada pertarungan kali ini, Jake Paul sudah langsung menyerang sejak ronde pertama.

Jake Paul tampil cukup mendominasi dan berhasil unggul poin 10-8 atas Nate Robinson pada ronde pertama.

