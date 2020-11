Awards AAA 2020 Digelar, Cek Daftar Pemenang Asia Artist Awards 2020 ! Apa BTS , NCT & Red Velvet ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/Tangkapan layar YouTube Big Hit entertaiment via Tribunnews.com

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek daftar pemenang Asia Artist Awards (AAA) 2020. Ajang penghargaan AAA 2020 baru saja selesai digelar pada Sabtu (28/11/2020).

Sempat ditunda selama satu jam karena mengalami gangguan, AAA 2020 sukses tayang menghibur penggemar K-Pop.

Pada AAA 2020 kali ini, BTS sukses membawa pulang Daesang kategori Song of the Year dengan lagu mereka, Dynamite.

Sebelumnya, Daesang kategori ini diraih Red Velvet pada AAA 2019 lalu.

Sementara itu, boygroup asuhan SM Entertainment, NCT, sukses meraih Daesang kategori Album of the Year.

Selain BTS dan NCT, MONSTA X dan GOT7 juga membawa pulang Daesang AAA 2020.

BTS diketahui membawa pulang dua penghargaan lainnya dalam ajang penghargaan ini, yakni Inkisang dan Best of Best Award.

Tak hanya BTS, NCT juga membawa pulang tiga penghargaan lewat sub unitnya.

Yaitu Asia Celebrity Award (WayV), Best Artist (NCT 127), dan Best Emotive Award (NCT Dream).

Hal ini menjadikan Taeyeong dan kawan-kawan sebagai boygroup yang membawa pulang piala terbanyak di AAA 2020, dengan total empat penghargaan.

Berikut ini daftar pemenang AAA 2020: