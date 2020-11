JADWAL BOLA Live TV Online Malam Ini - Milan Vs Fiorentina, Chelsea Vs Tottenham dan Napoli Vs Roma

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bagi Anda penggila laga sepak bola Tanah Air, berikut jadwal pertandingan bola liga-liga elite Eropa akhir pekan ini hingga awal pekan depan atau awal Desember 2020.

Ada sejumlah laga yang diprediksi bakal berlangsung seru yakni Chelsea Vs Tottenham Hotspur, Valencia Vs Atletico Madrid, AC Milan Vs Fiorentina dan Napoli Vs AS Roma.

Sejumlah pertandingan dapat disaksian live tv online di Indonesia dan live streaming.

Berikut jawal selenkapnya dan link live streaming ( di akhir jadwal ) dalam WIB:

Sabtu 28 November 2020

Liga Inggris Pekan 10

* 19:30 Brighton vs Liverpool Mola TV

* 22:00 Manchester City vs Burnley Mola TV

Liga Italia Serie A Pekan 9

* 21:00 Sassuolo vs Inter Milan LIVE RCTI