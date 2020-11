Webinar Jurnalistik UBSI: Berani Memulai dan Mencoba Sejak Dini Kunci Jadi Jurnalis Sukses

WEBINAR - Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) gelar webinar jurnalistik dengan tema “Everyone Can be a Journalist” dengan menghadirkan Irwan Kelana, Redaktur Senior Republika. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual via Zoom dan Youtube Channel Kuliah BSI aja, Rabu 25 November 2020.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) gelar webinar jurnalistik dengan tema “Everyone Can be a Journalist” dengan menghadirkan Irwan Kelana, Redaktur Senior Republika.

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual via Zoom dan Youtube Channel Kuliah BSI aja, Rabu 25 November 2020.

Muhammad Tsabit, Kepala Bagian BSI TV dan Radio sekaligus selaku moderator acara mengatakan kegiatan ini bertujuan mengajak generasi milenial untuk berani memulai dan mencoba menjadi jurnalis sejak dini dan tentunya mampu menambah wawasan bagi peserta khususnya mahasiswa UBSI program studi (prodi) Ilmu Komunikasi dan Penyiaran.

“Generasi milenial dimulai dari siswa/i sekolah dan mahasiswa harus berani memulai menulis agar kelak mampu menjadi jurnalis sukses saat lulus kuliah, kegiatan webinar ini akan secara rutin digelar guna menambah wawasan peserta” ujar Tsabit dalam keterangan pers yang diterima Tribun Pontianak, Jumat 27 November 2020.

Irwan Kelana, Redaktur Senior Republika selaku narasumber berbagai pengalaman, tips dan trik agar menjadi jurnalis sukses kelak di masa depan.

“Menjadi wartawan sukses itu harus berani mencoba dan rajin menggali ide yang akan tertuang dalam tulisan, baik berita, opini ataupun cerita,” ujar Irwan.

Ia menjelaskan mulai menulis dapat dilakukan di blog, sosial media, portal berita kampus, mading sekolah dan website sekolah atau website kampus.

“Ada banyak hal yang dapat ditulis dari suatu peristiwa, kegiatan, instansi baik sekolah atau kampus, misalkan prestasi sekolah, siswa berprestasi ataupun komentar dari peserta yang mengikuti suatu kegiatan,” ungkapnya.

Kembali Ia menyampaikan kunci dalam menulis berita ada 5W plus 1H, yakni What, Where, When, Who, Why dan How.

“Tulislah suatu berita atau informasi mulai dari yang paling penting atau inti dari informasi letakkan pada paragraf awal, selanjutnya informasi-informasi lain sebagai pelengkap, inilah prinsip piramida terbalik yang harus diperhatikan oleh seorang penulis,” jelasnya.

Irwan juga menyampaikan yang harus diperhatikan bagi seorang penulis yakni harus rajin membaca berita diberbagai media cetak/online, banyak membaca bidang yang ditekuni, juga penting untuk memperhatikan akurasi data, serta gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lalu hindari istilah asing.

“Jurnalis sukses adalah pembaca yang hebat, semoga seluruh peserta webinar ini dapat menjadi jurnalis hebat dan sukses di masa depan,” tutup Irwan. (*)