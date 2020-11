PROMO JCO Terbaru November 2020 Nikmati 3 Varian Terbaru dari JCO, Buruan Cek Promosi Terbaru!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - JCO kembali menawarkan beragam promo-promo yang bisa kamu bulan November 2020 ini.

Beragam promo J.CO bisa menjadi pilihan teman santai kamu bersama teman- teman ataupun keluarga.

Kamu bisa mendapatkan beragam paket murah J.CO.

Sebelumnya juga ada promo duo Beverage khusus pembelian online delivery di www.jcodelivery.com.

Kamu bisa menikmati paket hemat 2 minuman favorit mu mulai 46 Ribuan saja.

Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan November 2020 ini:

Be Merry, Be Jolly

Be Merry, Be Jolly with @jcoindonesia !.

Nikmati 3 varian terbaru dari JCO Indonesia di bulan Desember ini.

Iced Dark Caramello, Hot Dark Caramello dan Caramello Crunch diseluruh outlet JCO di Indonesia.