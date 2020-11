LIVE ON DRAMA Korea Terbaru, 7 Drakor Terbaru Tayang Desember 2020 | Tayang di JTBC, KBS2 TV & tvN

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menyaksikan tayangan live on drama Korea alias drakor adalah satu di antara aktivitas menyenangkan 'menikmati' berbagai Korea Drama K-Drama favorit.

Nah, ada kabar gembira nih bagi Anda nih para penggemar drakor alias drama dari Negeri Ginseng (julukan Keorea Selatan).

Terdapat sejumlah pilihan drakor terbaru yang akan hadir mulai Desember 2020 nanti.

Di mana drama Korea terbaru tersebut dijadwalkan tayang di berbagai stasiun televisi Korea Selatan.

Beberapa di antara stasiun tv yang menghadirkan live on drama Korea untuk berbagai judul drama Korea terbaru tersebut mulai dari JTBC, KBS2 TV hingga tvN.

Lantas, apa saja film drama Korea terbaru yang akan mengisi jadwal tayang drakor di stasiun televisi tersebut?

Dikutip dari laman Kontan.co.id, beberapa drama Korea terbaru tersebut mulai dari True Beauty hingga Cheat On Me If You Can.

Ada banyak drama Korea terbaru yang akan tayang Desember 2020 dan bisa menjadi rekomendasi drama Korea teranyar.

Di samping drama korea terbaik 2020 yang telah ada saat ini.

Beragam genre telah disiapkan oleh beberapa channel televisi populer.