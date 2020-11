LIMA Bisnis Paling Panen Untung di Masa Depan, Apa Saja? Satu di Antaranya Sektor Usaha Online

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Baru mau akan buka usaha atau mengembangkan usaha. Tentu banyak hal yang harus di pertimbangkan termasuk saran dari praktisi ekonomi.

Satu diantara praktisi ekonomi berpandangan ada lima sektor bisnis usaha menggiurkan yang bakal panen untung di masa depan.

Praktisi ekonomi tersebut, yakni Ignasius Jonan.

Banyak orang yang mengenal Ignasius Jonan adalah seorang mantan menteri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di Era Jokowi, Jonan memang aral melintang pernah menjabat pos Menteri Perhubungan (Menhub) hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Tak hanya itu, Igansius yang merupakan alumnus program studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR ini merupakan Komisaris Independen Sido Muncul dan PT Unilever.

Dalam sebuah forum webinar virtual, pada Kamis 26 November 2020, Ignasius Jonan memberikan pandangannya perihal lima sektor bisnis yang panen 'cuan' di masa depan.

"Menurut saya, ada lima bisnis ke depan atau kegiatan ke depan yang menarik. Ke depan itu saya bilang they are coming, bukan they will come. Faster and faster our life," ujar Jonan yang pernah menjabat Dirut PT KAI ini.

Lalu apa saja?

Berikut lima sektor bisnis tersebut dirangkum dari Kompas.com :