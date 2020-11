KPU Kalbar Angkat Suara Terkait Wanti Sanksi Pembatalan Calon oleh Bawaslu, Ini Penjelasan Mujiyo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mengenai putusan Bawaslu yang bisa membatalkan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2020 ini, Komisioner KPU Kalbar, Mujiyo mengatakan jika hal tersebut memang ranahnya lembaga pengawas tersebut.

"Memang kalau calon dinyatakan terbukti melakukan money politik dan Bawaslu menetapkan sanksinya bisa sampai pada pengguguran paslon bersangkutan. Tapi memang syaratnya memang harus terbukti," kata Mujiyo, Jumat 27 November 2020.

Divisi Hukum KPU Kalbar ini menerangkan jika pihak terkait tentu tetap bisa mengajukan keberatan.

"Tentu yang bersangkutan bisa melakukan upaya jika yang memutuskan adalah Bawaslu Provinsi maka mengajukan keberatan ke Bawaslu RI, minta koreksi putusan yang menyatakan bersangkutan money politik," beber Mujiyo.

Namun demikian, dikatakan Mujiyo jika keputusan untuk pembatalan nantinya yang direkomendasikan Bawaslu kepada KPU akan tetap dikonsultasikan ke tingkat RI.

"Tentu setiap keputusan yang bersifat krusial akan kita konsultasikan ke KPU RI walaupun jika semua syarat sudah dicukup dan dipenuhi tentu KPU akan berkonsultasi ke RI karena kita hierarki, kita minta petunjuk dengan fakta-fakta yang kita dapatkan," pungkas Mujiyo.



