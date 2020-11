Klasemen Akhir MotoGP 2020: Morbidelli Runner Up, Quartararo Raih BMW M Award, Binder Atasi Marquez

GIGI SOLDANO / DPPI VIA AFP

Pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli saat berlaga di MotoGP Portugal 2020 di Sirkuit Internacional do Algarve, in Portimao, Portugal, Minggu 22 November 2020. Pembalap asal Italia ini berhasil menjadi runner up MotoGP 2020.