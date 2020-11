Hasil dan Klasemen Moto3 2020 Terbaru Hari ini - Albert Arenas Juara Dunia Moto3 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil dan Klasemen Moto3 Terbaru hari ini jelang Race Moto3 Portugal 2020 di sirkuit Portimao Minggu 22 November 2020.

Albert Arenas berhasil raih gelar Juara Dunia Moto3 usai pertarugan sengit di perebutan gelar juara dunia Moto3 2020 menempatkan 3 pembalap diperingkat teratas Klasemen Moto3 2020.

Pembalap Red Bull KTM asal Spanyol Raul Fernandez berhasil tampil tercepat

Berikut Hasil Moto3 Spanyol 2020

1 25 R. FERNANDEZ 38:06.272 2 7 D. FOGGIA +5.810 3 52 J. ALCOBA +5.866 4 11 S. GARCIA +6.447 5 14 T. ARBOLINO +12.998 6 40 D. BINDER +13.065 7 13 C. VIETTI +13.907 8 79 A. OGURA +13.929 9 17 J. MCPHEE +13.945 10 53 D. ÖNCÜ +14.438

Starting Grid Moto3 Portugal 2020

Raul FERNANDEZ - Red Bull KTM Ajo - 1'48.051

Jeremy ALCOBA - Kömmerling Gresini Moto3 - 1'48.236

Ayumu SASAKI - Red Bull KTM Tech 3 - 1'48.291

Tatsuki SUZUKI - SIC58 Squadra Corse - 1'48.342

Ai OGURA - Honda Team Asia - 1'48.366

Albert ARENAS - Gaviota Aspar Team Moto3 - 1'48.478

Niccolò ANTONELLI - SIC58 Squadra Corse - 1'48.529

Dennis FOGGIA - Leopard Racing - 1'48.893

Jaume MASIA - Leopard Racing - 1'48.910

Gabriel RODRIGO - Kömmerling Gresini Moto3 - 1'48.920

Deniz ÖNCÜ - Red Bull KTM Tech 3 - 1'48.925

Sergio GARCIA - Estrella Galicia 0,0 - 1'49.005

Barry BALTUS - CarXpert PruestelGP - 1'49.050

Celestino VIETTI - SKY Racing Team VR46 - 1'49.538

Yuki KUNII - Honda Team Asia - 1'49.896

Andrea MIGNO - SKY Racing Team VR46 - no time

Kaito TOBA - Red Bull KTM Ajo - no time

Darryn BINDER - CIP Green Power - no time

John MCPHEE - Petronas Sprinta Racing - 1'48.488

Adrian FERNANDEZ - Rivacold Snipers Team - 1'48.548

Khairul Idham PAWI - Petronas Sprinta Racing - 1'48.592

Stefano NEPA - Gaviota Aspar Team Moto3 - 1'48.616

Romano FENATI - Sterilgarda Max Racing Team - 1'48.621

Maximilian KOFLER - CIP Green Power - 1'48.704

Riccardo ROSSI - BOE Skull Rider Facile Energy - 1'48.724

Alonso LOPEZ - Sterilgarda Max Racing Team - 1'48.923

Tony ARBOLINO - Rivacold Snipers Team - 1'49.148

Davide PIZZOLI - BOE Skull Rider Facile Energy - 1'49.398

Carlos TATAY - Reale Avintia Moto3 - 1'49.489

Jason DUPASQUIER - CarXpert PruestelGP - 1'49.667

Ryusei YAMANAKA - Estrella Galicia 0,0 - 1'49.847

Klasemen Moto3

Albert ARENAS - KTM - 170

Ai OGURA - Honda - 162

Tony ARBOLINO - Honda - 159

Jaume MASIA - Honda - 140

Celestino VIETTI - KTM - 137

Raul FERNANDEZ - KTM - 134

John MCPHEE - Honda - 124

Darryn BINDER - KTM - 112

Tatsuki SUZUKI - Honda - 83

Gabriel RODRIGO - Honda - 80

Romano FENATI - Husqvarna - 77

Sergio GARCIA - Honda - 77

Jeremy ALCOBA - Honda - 71

Dennis FOGGIA - Honda - 69

Andrea MIGNO - KTM - 60

Ayumu SASAKI - KTM - 49

Deniz ÖNCÜ - KTM - 44

Kaito TOBA - KTM - 40

Stefano NEPA - KTM - 37

Niccolò ANTONELLI - Honda - 36

Filip SALAC - Honda - 30

Carlos TATAY - KTM - 24

Alonso LOPEZ - Husqvarna - 21

Ryusei YAMANAKA - Honda - 14

Riccardo ROSSI - KTM - 10

Jadwal Minggu 22 November 2020 (WUP & Race)

16:00 WIB WUP Moto3 FoxSport, BT Sport 2

16:30 WIB WUP Moto2 FoxSport, BT Sport 2

17:00 WIB WUP MotoGP FoxSport, BT Sport 2

18:00 WIB RACE Moto3 RTSH, FoxSport, BT Sport 2