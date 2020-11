HARGA Emas 22 November 2020 ? Harga Emas Antam Naik Rp 4 Ribu, Seperti Apa Potensi Untung Rugi?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anda termasuk peminat investasi di logam mulia emas ?

Berikut kami tampilkan update harga emas batangan terbaru, termasuk harga emas Antam.

Dikutip dari laman Kontan.co.id, harga emas batangan bersertifikat di Logam Mulia milik PT Aneka Tambang (ANTM) naik Rp 4.000 per gram, Sabtu 21 November 2020, dari sebelumnya Rp 973.000 per gram menjadi Rp 977.000 per gram.

Tanggal Harga Emas per gram Harga Buyback per gram (Hari ini) Potensi Laba/Rugi

- 14 November 2020 Rp 985.000 Rp 855.000 -13.20% (rugi)

- 21 Oktober 2020 Rp 1.012.000 Rp 855.000 -15.51% (rugi)

- 21 Agustus 2020 Rp 1.031.000 Rp 855.000 -17.07% (rugi)

- 21 Mei 2020 Rp 926.000 Rp 855.000 -7.67% (rugi)

- 21 Februari 2020 Rp 793.000 Rp 855.000 7.82% (untung)

- 21 November 2019 Rp 751.000 Rp 855.000 13.85% (untung)