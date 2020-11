HASIL Race Moto2 Hari Ini Update Klasemen Moto2 Sam Lowes Vs Enea Bastianini Siapa Juara Moto2 2020?

TRIBUNPONTIANAKC.CO.ID - Rivalitas antara Sam Lowes dan Enea Bastianini dalam perebutan gelar juara dunia Moto2 2020 ketat!.

Bahkan gelar juara dunia Moto2 2020 tersebut bahkan harus dituntaskan di MotoGp Portugal 2020 atau yang populer disebut MotoGp Portimao 2020 di kelas Moto2 pekan depan.

Hasil race Moto2 hari ini jadi biangnya.

Lantaran dari hasil race Moto2 hari ini, Enea Bastinini finish lebih baik dari Sam Lowes.

Enea Bastinini di urutan 6 dan Sam Lowes di posisi 14 di hasil race Moto2 hari ini hasil Moto2 Valencia 2020.

Hasil itu membuat Enea Bastinini dapat tambahan poin Moto2 2020 sebesar 10, berbanding 2 poin Moto2 2020 yang berhasil didapatkan Sam Lowes lantaran hanya finish di urutan 14.

Hasil itu membuat Enea Bastinini Vs Sam Lowes kini hanya berjarak 14 poin di MotoGp Standing alias klasemen Moto2 2020 sementara ini.

"Advantage @eneabastianini heading to Portimao!

We're all set for a showdown in Portugal next weekend!

#Moto2 | #ValenciaGP,"

Demikian keterangan di Twitter MotoGp terkait update klasemen Moto2 2020 sementara terbaru dari hasil Moto2 malam ini, Minggu 15 November 2020 malam WIB.