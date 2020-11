Bebas Karena Program Asimilasi, Residivis Curanmor Kembali Diamankan Polsek Tayan Hilir Sanggau

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Polsek Tayan Hilir Polres Sanggau mengamankan terduga pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor) berinisial FB.

FB diketahui merupakan seorang residivis yang bebas usai mendapat program asimilasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sebelumnya, dia menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sanggau, Kalimantan Barat, dalam kasus yang sama.

"Dia kembali ditangkap pada Senin (9/11) terkait kasus Curanmor," kata Kapolres Sanggau AKBP Raymond M. Masengi, S. IK, MH melalui Kapolsek Tayan Hilir Iptu Sagi, SH, Selasa 10 November 2020.

Iptu Sagi menjelaskan, kejadian tersebut bermula saat korban Florent Olan melaporkan telah kehilangan satu unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan Nopol KB 5770 US warna merah dengan No Rangka: MH35G4610LJ304459 dan No Mesin: G3J1E0501316.

“Menurut korban, kejadian tersebut diketahui terjadi pada Senin (2/11) sekira pukul 06.00 WIB yang mana pada saat dirinya keluar rumah akan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan Nopol KB 5770 US warna merah miliknya ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di parkirkan teras samping rumahnya,” ucap Kapolsek.

Kemudian korban menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada anaknya yang bernama Marselius Trian yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut namun tidak mengetahuinya.

Selanjutnya korban memberitahukan kejadian tersebut kepada warga disekitar tempat tinggalnya untuk berusaha bersama-sama mencari keberadaan pelaku dan sepeda motor milik korban namun korban tidak berhasil menemukannya.

Setelah menerima laporan tersebut Kapolsek Tayan Hilir Iptu Sagi memimpin gelar perkara awal untuk melakukan langkah-langkah penanganan perkara tersebut kemudian dipimpin Kanit Reskrim Polsek Tayan Hilir Aiptu Dedi Siamtoro memberikan APP mempertegas kembali penyampaian Kapolsek Tayan Hilir dan kemudian segera melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku dan sepeda motor milik korban yang telah hilang.

Kemudian dilakukan penyelidikan dan pengecekan ke TKP bahwa diperoleh informasi disekitar kampung tidak jauh dari rumah korban ada seorang Residivis Tindak Pidana Curanmor berinisial FB yang belum lama keluar dari Rutan Klas IIB Sanggau karena telah mendapatkan asimilasi.