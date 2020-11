Klasemen Liga Italia Usai Cristiano Ronaldo Bobol Gawang Lazio dan Atalanta Vs Inter Milan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Big match antara Lazio vs Juventus berkesudahan sama kuat 1-1 pada laga pekan ke-7 Liga Italia Serie A, di Stadion Olimpico Roma, Minggu 8 November 2020 malam WIB.

Hasil imbang tersebut membuat Juventus untuk sementara gagal memepet posisi AC Milan di puncak Klasemen Liga Italia Serie A 2020-2021.

AC Milan sendiri melakoni laga pekan ke-7 melawan Hellas Verona pada, Senin 9 November 2020 dini hari WIB.

Saat ini sedang berlangsung Genoa vs AS Roma, Atalanta vs Inter dan Torino vs Crotone.

Uniknya hingga babak pertama tuntas, skor tiga laga ini masih bertahan 0-0.

