JADWAL MotoGp 2021 Lengkap, Jadwal MotoGp Indonesia di Kalender MotoGp 2021 | Jadwal MotoGp Terbaru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal MotoGp 2021 telah dirilis!.

Dalam jadwal MotoGp 2021 alias untuk jadwal MotoGp musim depan di 2021 nanti, dijadwalkan sebanyak 20 seri.

Seperti biasa, balapan pembuka akan digelar di MotoGp Qatar 2021 atau yang juga disebut MotoGp Losail 2021.

Di mana dalam Kalender MotoGp 2021 atau 2021 MotoGp Calendar tersebut, MotoGp Qatar 2021 tersebut akan digulirkan pada 28 Mater 2021 nanti.

Dengan demikian balapan perdana MotoGp 2021 di jadwal MotoGp 2021 tersebut akan dimulai pada Maret 2021.

Sebelumnya, info tersebut dirilis dalam unggahan di laman MotoGp.com pada Jumat 6 November 2020 petang WIB.

"20 Rounds have provisionally been set between March and November next year, Portimao, Indonesia and Russia on the reserve list (20 Putaran telah ditetapkan untuk sementara antara Maret dan November tahun depan, Portimao, Indonesia dan Rusia dalam daftar cadangan)," demikian keterangan resmi di laman web MotoGp.com tersebut, Jumat 6 November 2020.

Berikut Jadwal MotoGp 2021 Lengkap dari laman MotoGp.com untuk Kalender MotoGp 2021 alias 2021 MotoGp Calendar :

28 Maret - GP Qatar, Sirkuit Losail

11 April - GP Argentina, Sirkuit Termas de Rio Hondo

18 April - GP Americas, Sirkuit Americas