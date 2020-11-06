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HASIL FP 1 Moto2 GP Eropa 2020 - Pembalap Malaysia Tocker, Andi Gilang? Update Klasemen Moto2 2020
Pembalap Liqui Moly Intact GP, Thomas Luthi berhasil menjadi yang terdepan dalam latihan bebas atau free practice (FP1) Moto2 GP Eropa 2020.
TRIBUNPONTIANAK..CO.ID - Pembalap Liqui Moly Intact GP, Thomas Luthi berhasil menjadi yang terdepan dalam latihan bebas atau free practice (FP1) Moto2 GP Eropa, Jumat 6 November 2020 malam WIB.
Pembalap asal Swiss tersebut berhasil mencatatkan waktu lap tercepat, 1'48.975 detik.
Di bawahnya, di posisi kedua dan ketiga ditempati Hector Garzo (Flexbox HP 40) dan Aron Canet (Inde Aspar Team Moto2).
Sedangkan, pada FP1 ini pembalap Moto2 asal Malaysia, Hafizh Syahrin berhasil menempati posisi kelima.
Pembalap dari tim Inde Aspar Team Moto2 ini berhasil mencatatkan waktu 1'49.579 atau selisih 0.604 detik dari Thomas Luthi.
Sebaliknya, pembalap Moto2 asal Indonesia, Andi Farid Izdihar harus puas berada di posisi empat terbawah.
Andi Gilang sapaan akrabnya dari tim Idemitsu Honda Team Asia ini menempati posisi ke-26.
Selanjutnya, para pembalap akan menjalani FP2 Moto2 GP Eropa 2020 yang akan berlangsung mulai pukul 21:30 - 22:10 WIB.
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Berikut Hasil FP1 Moto2 GP Eropa 2020
1 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 260.4 1'48.975
Hasil FP1 Moto2 GP Eropa 2020
Hasil FP 1 Moto2 GP Eropa 2020
Hasil FP1 Moto2 Eropa 2020
Hasil FP 1 Moto2 Eropa 2020
Hafizh Syahrin
Andi Gilang
pembalap Moto2 asal Indonesia
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