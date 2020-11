Pengamat Yakini Pandemi Menciptakan Pengusaha Baru

Ilustrasi virus corona covid-19 (By diy13/Shutterstock)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia selama 8 bulan memberi dampak pada berbagai macam sektor, termasuk ekonomi.

Namun, Investment Senator WBF G-20 Muliandy Nasution menilai pandemi Covid-19 justru menciptakan pengusaha-pengusaha baru.

"Yang tadinya korban PHK mau tidak mau menjadi pengusaha, dan pengusaha lama mau tidak mau pivoting bisnis," kata Muliandy dalam dialog di kanal Youtube BNPB, Selasa 3 November 2020.

Tak hanya konsumen yang melakukan pergeseran transaksi.

Menurut Muliandy, pengusaha juga melakukan hal serupa.

"Seperti pergeseran usahanya, cara marketing usahanya yang tadi offline menjadi online, yang melayani corporate atau B to B akhirnya masuk ke B to C," lanjutnya.

Para pengusaha tersebut, dikatakan Muliandy, dituntut oleh pandemi untuk kreatif.

Dirinya memberi contoh bagaimana desainer untuk busana pernikahan juga harus melihat peluang lainnya dengan cara membuat masker kain.

"Pengusaha harus cari cara nih, melakukan diferensiasi, intensifikasi, jadi silakan melihay kebiasaan normal baru seperti apa, lalu tangkap peluangnya," pungkasnya.

