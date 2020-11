Jam Tayang Liga Champions Inter Milan Vs Real Madrid di Spanyol, Live SCTV Sports dan Live Vidio.com

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pekan ini, matchday 3 Liga Champions menghadirkan sejumlah laga seru di antaranya Real Madrid Vs Inter Milan, kemudian Atalanta Vs Liverpool dan RB Leipzig Vs Paris SG.

Dua laga seru disiarkan langsung SCTV dan laga lainnya di Vidio.com (dapatkan link live streaming-nya di akhir artikel.

Jadwal Matchday 3 Liga Champions 2020-2021 dalam WIB:

Rabu 4 November 2020

* 00:55 Lokomotiv Moscow Vs Atl. Madrid

* 00:55 Shakhtar Donetsk Vs B. M’Gladbach

* 03:00 Atalanta Vs Liverpool

* 03:00 FC Porto Vs Marseille

* 03:00 Manchester City Vs Olympiacos Piraeus

* 03:00 Midtjylland Vs Ajax