Liga Italia
LIVE SCORE Hasil Udinese vs AC Milan - Assist Ibrahimovic Dituntaskan Kessie, Rossoneri Unggul 0-1
AC Milan mampu unggul cepat dalam laga melawan tim tuan rumah, Udinese vs AC Milan dalam lanjutan Liga Italia pekan keenam, Minggu 1 November 2020.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - AC Milan mampu unggul cepat dalam laga melawan tim tuan rumah, Udinese vs AC Milan dalam lanjutan Liga Italia pekan keenam, Minggu 1 November 2020 malam WIB.
I Rossoneri - julukan AC Milan telah unggul 0-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Friuli, mulai pukul 18.30 WIB.
Gol dicetak oleh Franck Kessie pada menit ke-18.
Namun, aktor utama lahirnya gol tersebut lahir dari penyerang lawas AC Milan, Zlatan Ibrahmovic.
Ibrahimovic yang menerima umpan lambung dari sisi kanan pertahanan Udinese kokoh menahan bola dengan dadanya.
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Ia lalu berhasil mengecoh pertahanan bek Udinese untuk mengumpan kepada Kessie.
Kessie yang berlari kencang menyambut bola umpan crossing di dalam kotak penalti dari Ibrahimovic.
Gol, skor 0-1 hingga menit ke-30 babak pertama.
Saksikan sisa laga duel Udinese vs AC Milan melalui melalui live streaming Bein Sports 2.
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LIVE SCORE Hasil Udinese vs AC Milan
Zlatan Ibrahimovic
Udinese Vs AC Milan
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Udinese vs AC Milan Stream live Bein Sports
Franck Kessie
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