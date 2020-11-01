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Liga Italia

LIVE SCORE Hasil Udinese vs AC Milan - Assist Ibrahimovic Dituntaskan Kessie, Rossoneri Unggul 0-1

AC Milan mampu unggul cepat dalam laga melawan tim tuan rumah, Udinese vs AC Milan dalam lanjutan Liga Italia pekan keenam, Minggu 1 November 2020.

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Twitter AC Milan/@acmilan
AC MILAN - Penyerang AC Milan, Zlatan Ibrahimovic merayakan gol bersama pemain lainnya. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - AC Milan mampu unggul cepat dalam laga melawan tim tuan rumah, Udinese vs AC Milan dalam lanjutan Liga Italia pekan keenam, Minggu 1 November 2020 malam WIB.

I Rossoneri - julukan AC Milan telah unggul 0-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Friuli, mulai pukul 18.30 WIB.

Gol dicetak oleh Franck Kessie pada menit ke-18.

Namun, aktor utama lahirnya gol tersebut lahir dari penyerang lawas AC Milan, Zlatan Ibrahmovic.

Ibrahimovic yang menerima umpan lambung dari sisi kanan pertahanan Udinese kokoh menahan bola dengan dadanya.

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Ia lalu berhasil mengecoh pertahanan bek Udinese untuk mengumpan kepada Kessie.

Kessie yang berlari kencang menyambut bola umpan crossing di dalam kotak penalti dari Ibrahimovic.

Gol, skor 0-1 hingga menit ke-30 babak pertama.

Saksikan sisa laga duel Udinese vs AC Milan melalui melalui live streaming Bein Sports 2.

Atau pantau hasil Udinese vs AC Milan melalui live score.

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Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
Sumber: Tribunnews
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