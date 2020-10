JADWAL Liga Italia Terbaru & Update Klasemen Liga Italia - Asa Inter, Juventus & Roma Kejar AC Milan

Selebrasi pemain AC Milan, Zlatan Ibrahimovic pada laga serie A antara Inter Milan vs AC Milan di Stadion San Siro beberapa waktu lalu.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Italia terbaru untuk pekan 6 akan berlangsung akhir pekan ini, mulai Sabtu, 31 Oktober hingga Selasa, 3 November 2020.

Pekan ini juga menjadi asa atau harapan pesaing AC Milan yang saat ini memimpin Klasemen Liga Italia untuk mengejar poin.

Asa itu terutama tertuju kepada pesaing utama perburuan gelar juara Liga Italia, Inter Milan, AS Roma dan Juventus.

Jadwal Liga Italia pekan ini mulai berlangsung pada Sabtu, 31 Oktober 2020 antara Crotone vs Atalanta pada pukul 21.00 WIB.

Inter, Juventus dan AC Milan sendiri baru akan bertanding pada Minggu, 1 November 2020.

Inter Milan vs Parma berlangsung pukul 00.00 WIB, Spezia vs Juventus pukul 21.00 WIB dan sebelumnya lalu Udinese vs AC Milan pukul 18.30 WIB

AC Milan memang secara konsisten menunjukkan performa gemilang setelah menang dari Sparta Praha dalam lanjutan fase grup Liga Eropa di Stadion San Siro, Jumat (30/10/2020) dinihari WIB.

Tim asuhan Stefano Pioli menang 3 gol tanpa balas, yang diciptakan oleh Brahim Diaz, Rafael Leao, dan Diogo Dalot.

Kemenangan tersebut secara tidak langsung membuat laju impresif AC Milan semakin tak tertahan yakni 23 laga tanpa menelan kekalahan.

Ibarat sudah lupa caranya kalah, Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan membongkar resep rahasia dibalik performa gemilang tim berjuluk Rossoneri tersebut.