Stakeholder Kompak Dukung Program Paket Wisata Murah dan Sehat di Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kalbar sukses melaunching paket wisata murah di Kalbar, Kamis 29 Oktober 2020.

Pada kegiatan ini juga melibatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti Damri, ASITA, PHRI, HPI, Diskes Kesehatan, Dishub, Diskominfo dan melibatkan generasi milenial GenPi.

Jenderal Manager Perum Damri Cabang Pontianak, Yulianto sangat mendukung launchingnya paket wisata murah di Kalbar yang juga melibatkankan Perum Damri Cabang Pontianak.

“Kami dari Perum Damri sangat mendukung dengan harapan pariwisata Kalbar lebih menggeliat dan tunbuh dengan baik dan bisa memberi kontribusi kepada para pelaku usaha pemerintah di Kalbar,” ujarnya.

Ia mengatakan Damri akan membantu untuk mewujudkan paket wisata murah ini sampai kepada kabupaten kota dan dalam hal ini Damri sangat menyambut baik.

“Kami harap dapat dukungan dari Kadisporapar dan dari Diskominfo bisa membantu bagian publikasi,” ujarnya.

Baca juga: Disporapar Kalbar Launching Paket Wisata Murah di Kota Pontianak

Ditempat yang sama Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Kalimantan Barat (Kalbar), Nugroho Henray juga menyambut baik kerjasama yang telah terjalin untuk mendukung kemajuan destinasi wisata di Kalbar.

Asita sendiri tidak hanya bergerak dibidang reservasi tiket tapi adalah pelaku usaha perjalanan wisata Indonesia yang artinya lingkup bisnisnya lebih luas.

“Asita adalah pelaku usaha wisata Indonesia dan kami yang membuat dan menjual paket wisata di Indonesia seperti di Kalbar saat ini bersama Damri yang meneawarkan paket wisata yang murah dan sehat,” ujarnya.

Ia mengatakan di Kalbar sendiri ASITA punya 112 member yang merupakan orang-orang yang bergerak menjadi pelaku usaha pariwisata yang menjual paket wisata di Kalbar.

“Melalui Dispora Kalbar saat ini Asita dan Damri sudah bekerjasama menjual paket wisata yang telah dilaunching dan akan terlaksana di 2021.

Ada beberapa paket wisata yang telah disusun dan siap ditawarkan,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa Kalbar mempunyai banyak destiansi wisata di Kalbar karena sesuai taqline saat ini untuk mengajak masyarakat berwisata di Kalbar saja tanpa harus pergi keluar negeri.

Selain itu kondisis saat ini juga masih pandemi covid-19 sehingga banyak negara yang tidak bisa dikunjungi.