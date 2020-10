LIVE STREAMING SCTV Sports AC Milan Vs Sparta Praha dan Arsenal Vs Dundalk Malam Ini

Selebrasi pemain AC Milan, Zlatan Ibrahimovic pada laga serie A antara Inter Milan vs AC Milan di Stadion San Siro beberapa waktu lalu.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan laga seru lanjutan pekan kedua Liga Europa malam ini, Jumat 30 Oktober 2020 dini hari WIB.

SCTV sebagai pemegang hak siar Liga Champions dan Liga Europa di Indonesia akan menyiarkan dua laga seru malam ini.

Keduanya, yakni AC Milan vs Sparta Praha dan Arsenal Vs Dundalk.

Jam tayang AC Milan vs Sparta Praha akan berlangsung mulai pukul 00.55 WIB, lalu Arsenal Vs Dundalk mulai pukul 03.00 WIB.

Saksikan kedua laga melalui live streaming SCTV Sports atau pantau hasilnya via live score.

Baca juga: Jadwal Liga Europa AC Milan Vs Sparta Praha Live SCTV Sports AS Roma vs CSKA Sofia Live Vidio Sports

Link live streaming dan live score laga-laga Liga Europa dapat diakses di bagian artikel ini.

Ibra Show

Peluang tampil Zlatan Ibrahimovic dan Diogo Dalot akan dibahas oleh Stefano Pioli jelang AC Milan vs Sparta Praha.

AC Milan yang bertindak sebagai tuan rumah kemungkinan akan tidak diperkuat oleh sang striker gaeknya, Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic yang moncer pada awal musim 2020/2021 ini sepertinya diberikan waktu istirahat oleh Stefano Pioli selaku allenatore AC Milan.