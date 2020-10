Berniat Angkat Derajat Perempuan, Alwa Rerizia Ingin Mendirikan Sekolah Perempuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ingin membuat sekolah khusus perempuan, Owner Borneo Talent School, Alwa Rerizia, berniat mengangkat derajat perempuan, yang masih dipandang sebelah mata, Selasa 27 Oktober 2020.

Keinginannya untuk mendirikan sekolah perempuan bukanlah tercetus baru-baru ini. Ia sudah memiliki impian membuat sekolah perempuan sejak tiga tahun yang lalu.

Ia mengungkapkan, alasannya ingin mendirikan sekolah perempuan ialah karena rasa risihnya dengan label perempuan yang selalu dianggap underestimate, khususnya di dunia malam.

Baca juga: Ketua Dharma Wanita Persatuan Ditjenpas Terpukau Kreativitas Warga Binaan Lapas Perempuan Pontianak

"Aku kepikaran sudah tiga tahun yang lalu pengen membuat sekolah khusus perempuan. Karena aku risih dengan perempuan selalu dianggap underestimate, khususnya di dunia agak malam, gitu ya," jelas Alwa Rerizia.

Ia ingin dapat meberikan edukasi atau pembelajaran kepada perempuan, untuk memiliki karakteristik dan memiliki harga diri.

Dengan membangun segala aspek dari diri seorang perempuan agar menjadi perempuan dengan karakteristik dan memiliki harga diri.

"Jadi how to building your personality, how to building your brain, how to building your speak up, how to building your pasion, everything. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, dalam dan luar. Aku pengen punya sekolah perempuan," ungkapnya menjelaskan apa yang ingin dibangun melalui sekolah perempuan.