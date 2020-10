JADWAL Liga Champions Live Streaming SCTV Sports, Juventus Vs Barcelona dan Lok Moskov Vs Munchen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live Streaming SCTV Sports pekan ini akan menyajikan tayangan Jadwal Liga Champion, Rabu dan Kamis 28-29 Oktober 2020.

Antara lain duel big match Juventus vs Barcelona - Marseille vs Manchester City dan Manchester United vs RB Leipzig.

Klub kuat lainnya, seperti Bayern Munchen, PSG, Liverpool, Real Madrid, dan Chelsea juga akan bertanding guna meraih poin optimal di fase grup Liga Champion.

Jadwal lengkap Liga Champion tercantum di akhir artikel.

Juventus dan Barcelona dibekap masalah sama jelang pertemuan mereka dalam lanjutan matchday kedua fase Grup G Liga Champion.

Dilansir Mundo Deportivo, pada Senin (26/10/2020), masalah yang sama dialami kedua tim itu adalah soal pertahanan.

Juventus terancam tanpa diperkuat Leonardo Bonucci lantaran mengalami masalah pada otot saat menghadapi Hellas Verona, Minggu (25/10/2020) waktu setempat.

Leonardo Bonucci ditarik keluar pada menit ke-75 dan digantikan Gianluca Frabotta.

Bonucci pun menyusul Matthijs de Ligt dan Giorgio Chiellini yang terlebih dulu mengalami cedera.

Chiellini sendiri baru juga mengalami cedera seusai Juventus menang di markas Dynamo Kiev pada matchday pertama Grup G Liga Champion.