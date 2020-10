JAM TAYANG AC Milan Vs AS Roma Stream Live Malam Ini | Duel Zlatan Ibrahimovic Vs Edin Dzeko

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - AC Milan vs AS Roma akan tersaji pada lanjutan giornata kelima Serie A, kompetisi teratas Liga Italia.

Pertandingan super big match antara AC Milan vs AS Roma akan berlangsung, Selasa 27 Oktober 2020 dini hari WIB.

Jam tayang AC Milan Vs AS Roma yang akan berlangsung di Stadion San Siro, Milan, ini ditayangkan pukul 02.45 WIB.

Saksikan pertandingan seru AC Milan Vs AS Roma melalui live streaming Bein Sports via Channel Vidio.com.

Selain itu, bisa juga update hasil AC Milan Vs AS Roma melalui link live score.

Akses link live streaming dan live score hasil AC Milan Vs AS Roma pada artikel di bawah ini.

Baca juga: Klasemen Liga Italia Terbaru: Inter dan Napoli Kejar AC Milan, Juventus Gagal Goyang Sassuolo

Duel Ibrahimovic Vs Dzeko

Sejauh ini, langkah AC Milan pada awal musim Liga Italia 2020-2021 sejauh ini masih sempurna.

Skuad arahan Stefano Pioli itu berhasil menyapu bersih empat pertandingan yang telah mereka lalui.

Zlatan Ibrahimovic dkk pun kukuh di puncak klasemen Liga Italia dengan nilai 12.