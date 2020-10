Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie Raih Penghargaan Tokoh Inovatif

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie (kiri) bersama Vice President Asia global council Singapura, Mr.Mark Reed (kanan) memegang sertifikat penghargaan The Best Innovative Figures Award 2020 category The Best Innovative Government Figures yang dimenangkan Tjhai Chui Mie. Jumat 23 Oktober 2020.

Laporan wartawan Tribun Pontianak Rizki Kurnia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie berhasil meraih penghargaan Indonesia The Best Innovative Figures Award 2020 oleh Seven Media Asia yang didukung oleh Asia Global Council.

Penyerahan pengharagaan tersebut dilaksanakan di Harris Hotel Bali, Indonesia pada Jumat 23 Oktober 2020 malam lalu.

Tjhai Chui Mie sembari bersyukur menerangkan penghargaan ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah, Forkopimda bersama masyarakat Kota Singkawang dimana surat undangan penghargaan dia terima pada HUT ke-19 Kota Singkawang.

"Ini adalah kado spesial untuk Kota Singkawang, tentunya ini yang membuat kami lebih bersemangat memberikan inovasi dan melayani masyarakat sehingga program bisa dicapai sesuai visi dan misi kami Singkawang Hebat 2022," terang Tjhai Chui Mie kepada awak media, Minggu 25 Oktober 2020.

Untuk saat ini, kata Wali Kota, masih terdapat berberapa pekerjaan rumah (PR) yang masih dalam proses pengerjaan dan penyelesaian seperti pembangunan Bandara Singkawang, pembangunan pasar, Ring Barat, Ring Selatan, Akses Bandara, dan Infrastruktur

"Termasuk pengadaan Mobil PCR yang sudah diajukan di Metri Kesehatan, kemudian rencana kami untuk membangun laboratorium PCR di Kota Singkawang," terangnya.

Sementara itu, berdasarkan surat undangan yang ditanda tangani langsung oleh Founder Seven Media Asia, Reza Batara Putra, memperjelas penghargaan tersebut hanya diberikan kepada para pemimpin terbaik pada berberapa sektor seperti Kepala Daerah, Perusahaan, BUMD, BUMN, Pemimpin Perempuan, Legislatif, Pendidikan, serta kalangan Profesional terbaik di Indonesia.

Dasar pemberian penghargaan ini, atas pencapaian kinerja dan prestasi ke-Pemimpinan dalam melakukan perubahan dan percepatan, serta cara inovatif dalam mewujudkan Indonesia Maju.

Masih berdasarkan surat tersebut, proses pemilihan kualitatif atas hasil kinerja yang telah dicapai dan menetapkan standar yang tinggi kepada penerima penghargaan terpilih mencakup Quality performance, Responsibility, dan Attractiveness, dengan antribut pengukur layanan inovatif dan berkualitas, tata kelola atau management yang baik, mampu berkembang dengan mengikuti perubahan serta memilili kepedulian sosial yang tinggi.

Sehingga dengan dasar itu, Wali Kota Singkawang dinilai berhak meraih penghargaan Indonesia The Best Innovative Figures Award 2020 category The Best Innovative Government Figures.