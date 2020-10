Khabib Pensiun dari UFC Usai Kalahkan Justin Gaethje | Khabib Mundur dari UFC di Kemenangan ke-29?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Duel Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje dalam laga perebutan gelar kelas ringan pada UFC 254 berlangsung sengit.

Laga bersejarah antara Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje pada Minggu 25 Oktober 2020 berlangsung di Yas Island, Abu Dhabi.

Pertarungan The Eagle (Juara Bertahan Kelas Ringan) vs The Highlight (Juara Interim) menjadi satu di antara duel terbesar dalam sejarah UFC.

Pertarungan UFC 254 melawan Justin Gaethje ini menjadi pertandingan ke-29 bagi Khabib di sepanjang kariernya yang sempurna pada ajang MMA.

Sosok berjuluk The Eagle itu mempunyai catatan luar biasa dalam MMA dengan 28-0 atau 28 laga selalu menang, 12 di antaranya di UFC.

Di sisi lain, Gaethje mempunyai sedikit noda kekalahan dalam kariernya sebagai petarung MMA dengan rekor 22-2.

Jalannya Pertandingan

Memulai pertandingan, Nurmagomedov dan Gaethje masih berhati-hati melancarkan serangan penuh saat ronde pertama dimulai.

Kedua petarung saling menjaga jarak sebelum melayangkan pukulan maupun tendangan.

Gaethje lebih sering melakukan pukulan, sedangkan Nurmagomedov mencoba untuk melakukan takedown.