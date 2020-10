HASIL UFC 245 Khabib Vs Gaethje Tadi Malam Minggu 25 Oktober 2020, Khabib Vs Justin, Khabib Pensiun

UFC 254 Khabib Nurmagomedov Vs Justin Gaethje, Minggu 25 Oktober 2020.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Laga UFC 245 yang mempertemukan Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje menarik perhatian dunia.

Dalam laga Khabib Vs Justin malam tadi, Khabib keluar sebagai pemenang.

Pertemuan antara Khabib Vs Gaethje ini berlangsung Minggu 25 Oktober 2020 di Yas Island, Abu Dhabi.

Pertemuan keduanya adalah pertemuan antara dua juara.

Pertarungan The Eagle (Juara Bertahan Kelas Ringan) vs The Highlight (Juara Interim) menjadi satu di antara duel terbesar dalam sejarah UFC.

Keduanya memberikan perlawanan dan saling serang.

Pertarungan UFC 254 melawan Justin Gaethje ini menjadi pertandingan ke-29 bagi Khabib di sepanjang kariernya yang sempurna pada ajang MMA.

Sosok berjuluk The Eagle itu mempunyai catatan luar biasa dalam MMA dengan 28-0 atau 28 laga selalu menang, 12 di antaranya di UFC.

Di sisi lain, Gaethje mempunyai sedikit noda kekalahan dalam kariernya sebagai petarung MMA dengan rekor 22-2.

Jalannya Pertandingan