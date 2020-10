Cabuli Anak Bawah Umur, Dua Pria Ini Diaman Polsek Jelai Hulu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Anggota Polsek Jelai Hulu mengamankan dua warga Desa Semantun Kacamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang berinisial DS (34) dan DG (23).

Keduanya diamankan setelah diketahui melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur berusia 17 tahun berjenis kelamin perempuan pada Agustus 2020 lalu.

Keduanya diamankan setelah menyerahkan diri ke Polsek Jelai Hulu pada Jumat 23 Oktober 2020.

Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono melalui Kapolsek Jelai Hulu, AKP Jami'ad mengatakan kedua orang tersebut diamankan lantaran keduanya diduga telah melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan atau sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan.

“Penangkapan ini berawal dari laporan keluarga korban yang kemudian kita lakukan penyelidikan sebelum akhirnya kedua orang itu kita amankan,” kata AKP Jami'ad, Minggu 25 Oktober 2020.

Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan pelapor pada awalnya kejadian bermula saat korban diberitahu oleh DG bahwa sedang ditunggu pacarnya di salah satu bangunan rumah walet.

Namun sesampainya di lokasi rumah walet tersebut ternyata pacar korban tidak ada.

“Yang ada hanyalah DG dan DS, selanjutnya diberitahu bahwa pacarnya berada di pondok ladang milik AY. Kemudian mereka pergi ke pondok ladang tersebut namun pacar korban tidak ada, saat itu korban diajak minum minuman keras dan ketika korban dalam keadaan kurang sadar keduanya menyetubuhi korban secara bergantian,” jelasnya.

AKP Jami'ad melanjutkan, setelah beberapa pekan usai kejadian, bibi korban yang merasa curiga atas perilaku korban yang terlihat murung dan tidak seperti biasanya, kemudian menanyakan masalah yang dihadapi korban.

Korban akhirnya menjelaskan atas apa yang dialaminya kepada sang bibi bahwa dirinya telah di setubuhi oleh DS dan DG.

"Sebelum penangkapan, kita terlebih dahulu lakukan pemanggilan kepada kedua pelaku namun dua kali pemanggilan mereka tidak datang karena melarikan diri ke Kalimantan Tengah. Dan ketika dilakukan pemanggilan untuk ketiga kalinya akhirnya mereka datang dan merasa bersalah juga siap menerima proses hukum," ungkap mantan Kapolsek Tebas Polres Sambas ini.

Akibat perbuatannya, kedua pelaku dipersangkakan melangggar pasal 81 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 82 UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 76 D dan 76E UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.