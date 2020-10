Live Streaming Wien Vs Arsenal Vidio Sports 23.55 – Live Streaming Celtic Vs Milan SCTV Sports 02.00

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - SCTV Sports menyiarkan langsung dua laga seri matchdai 1 Liga Europa 2020-2021.

Siaran langsung pertama Rapid Wien Vs Arsenal. Bagi pengguna televisi, pertandingan Rapid Wien vs Arsenal disiarkan langsung SCTV gratis via UHF.

Pertandingan digelar di Weststadion – Vienna, Austria, Kamis 22 Oktober 2020, kick off pukul 23.55 WIB.

Sekitar dua jam kemudian, Jumat 23 Oktober 2020 pukul 02.00 WIB, saksikan big match Celtic Vs AC Milan.

Selain SCTV, saksikan seluruh pertandingan Liga Europa 2020-2021 via live streaming Vidio.com (link SCTV dan Vidio.com di bagian akhir artikel).

Celtic Vs AC Milan

AC Milan memiliki catatan mengesankan jika harus berhadapan dengan Celtic di ajang antarklub Eropa dalam beberapa pertemuan terakhir.

Duel seru bakal tersaji di Celtic Park ketika Celtic menjamu AC Milan pada laga perdana Grup H Liga Europa.

Sejatinya laga ini adalah duel dua klub langganan Liga Champions.

Celtic dan AC Milan merupakan klub yang dikenal kerap berlaga di Liga Champions.