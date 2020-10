Hadiri Kegiatan HATI Nya PKK, Ini yang Disampaikan Bupati Sanggau

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Bupati Sanggau Paolus Hadi menghadiri kegiatan Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATI nya PKK) yang dipusatkan di Antong Ngelayant Kompleks Sabang Merah, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Kamis 22 Oktober 2020.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sanggau, Paolus Hadi menyampaikan bahwa berdasarkan data 25 persen Balita (Anak usia 1 sampai 3 tahun) dan Batita (Anak usia 3 sampai 5 tahun) di Sanggau mengalami stunting.

"Termasuklah anak yang baru lahir, Datanya ada di Kecamatan. dan yang paling agak banyak dan masih merah itu di Kecamatan Beduai, Tapi yang mendekati standar angka nasional 14 persen di tahun 2024 kalau saya tidak salah baru Meliau, itupun Meliau masih diatas 14 persen,"katanya, Kamis 22 Oktober 2020.

Sebagai Pemerintah Daerah, lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Sanggau itu, hal ini menjadi perhatian.

Melalui kegiatan hari ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting, termasuk di Kecamatan Kapuas. Karena angka stunting di Kecamatan Ibu Kota ini juga cukup besar angkanya.

"Jadi strategi membangun daerah salah satu datanya adalah data stunting, Di Dinas Kesehatan kita bahkan sudah punya by name by addresnya, Saya mendorong PKK untuk terlibat menurunkan angka stunting. dan itu juga instruksi Presiden langsung, Untuk itu kita akan bentuk tim untuk menangani stunting ini dan saya minta PKK dilibatkan,"tegasnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Sanggau Arita Apolina mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam sesuai dengan program pokok PKK yang bisa dilakukan dimanapun rumah tinggal kita.

Dikatakanya, melalui program tersebut diharapkan dapat memenuhi gizi bagi keluarga sehingga angka stunting bisa diturunkan, dan untuk menurunkan angka stunting, PKK sudah memiliki program yang akan terjun langsung ke dasawisma untuk mengantarkan bantuan Hatinya PKK.

"Kami pun sudah punya tim untuk menurunkan angka stunting dengan jumlah anggota tim sebanyak 28 orang,"pungkasnya. (*)