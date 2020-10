SCTV SPORT Live Streaming Real Madrid Vs Shakhtar Donetsk Update Hasil Liga Champions UCL Tadi Malam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan live streaming nonton online gratis Liga Champions malam ini Rabu 21 Oktober 2020.

Jadwal Liga Champions malam ini antara Real Madrid vs Shakhtar Donetsk kick off pukul 23.00 WIB.

Nonton streaming gratis dapat dilakukan di SCTV Sport atau Video.com

Pada saat yang sama juga berlangsung pertandingan lainnya Red Bull Salzburg vs Lokomotiv Moskwa.

Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan live streaming Liga Champions malam ini.

Setelah dua partai tersebut dini hari Kamis 22 Oktober 2020 juga ada partai lainnya.

Empat partai tersebut tidak kalah seru.

Bermain pada waktu yang sama pukul 02.00 WIB.

Empat partai tersebut adalah Bayern Munich vs Atletico Madrid, Manchester City vs Porto, Ajax vs Liverpool dan Inter Milan vs Borussia Monchengladbach.

Saksikan melalui live streaming SCTV Sports UEFA Champions League (UCL) antara Real Madrid vs Shakhtar Donetsk malam ini dan dilanjutkan dengan Ajax vs Liverpool.