UPDATE Klasemen Moto2 Usai Hasil Race Moto2 GP Aragon 2020 - Bastianini Gusur Adik Valentino Rossi

TRIBUNPONTIANAK, ARAGON - Update Klasemen Moto2 sementara setelah Hasil Moto2 GP Aragon 2020 berubah.

Pemuncak Klasemen Moto2 sementara, Luca Marini (Sky VR46) harus ikhlas terlempar di posisi puncak.

Hal itu setelah dirinya mengalami kecelakaan atau crash di Sirkuit Aragon, Spanyol, Minggu 18 Oktober 2020.

Adik tiri Valentino Rossi tersebut kini juga turun ke peringkat tiga.

Adapun sang pemuncak Klasemen Moto2 yakni Enea Bastianini, pembalap tim Balap Italtrans.

Baca juga: HASIL Moto2 GP Aragon 2020 Terbaru - Sam Lowes Juara Moto2, Adik Valentino Rossi Tergusur di Puncak

Baca juga: KLIK https://www.useetv.com/livetv/trans7 SEDANG LIVE MOTO2 NOW, Next MotoGP Aragon 2020 - Seruuuu

Dengan tambahan dua poin atau Bastianini yang finish di posisi kedua di GP Aragon 2020 kini total mengoleksi 155 poin.

Sedangkan, Sam Lowes, pembalap EG 0,0 Marc VDS, naik ke posisi runner-up setelah menjuarai Moto2 GP Aragon 2020.

Tambahan 25 poin membuat Sam Lowes total mengoleksi 153 kemudin disusul Luca Marini di posisi ketiga dengan 150 poin.

Berikut Klasemen Moto2 usai GP Aragon 2020 Minggu 18 Oktober 2020 :

1 Enea BASTIANINI Kalex ITA 155

2 Sam LOWES Kalex GBR 153

3 Luca MARINI Kalex ITA 150

4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 130

5 Jorge MARTIN Kalex SPA 95

6 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 79

7 Joe ROBERTS Kalex USA 74

8 Remy GARDNER Kalex AUS 72

9 Thomas LUTHI Kalex SWI 72

10 Marcel SCHROTTER Kalex GER 61

11 Aron CANET Speed Up SPA 61

12 Xavi VIERGE Kalex SPA 59

13 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 54

14 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 47

15 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up ITA 45

16 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 41

17 Jake DIXON Kalex GBR 35

18 Hector GARZO Kalex SPA 34

19 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 25

20 Stefano MANZI MV Agusta ITA 20

21 Hafizh SYAHRIN Speed Up MAL 18

22 Nicolò BULEGA Kalex ITA 17

23 Simone CORSI MV Agusta ITA 14

24 Somkiat CHANTRA Kalex THA 10

25 Bo BENDSNEYDER NTS NED 5

26 Edgar PONS Kalex SPA 5

27 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 5

28 Dominique AEGERTER NTS SWI 4

29 Mattia PASINI Kalex ITA

30 Andi Farid IZDIHAR Kalex INA

31 Kasma DANIEL Kalex MAL

32 Piotr BIESIEKIRSKI NTS POL

33 Jesko RAFFIN NTS SWI

34 Alejandro MEDINA Speed Up SPA

35 Xavi CARDELUS Speed Up AND

Hasil Moto2 GP Aragon 2020 Lengkap :

1 25 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 161.7 39'33.202

2 20 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 161.4 +4.195

3 16 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 161.4 +4.340

4 13 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 161.1 +9.298

5 11 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 160.7 +14.765

6 10 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 160.7 +15.130

7 9 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 160.7 +15.192

8 8 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 160.5 +17.024

9 7 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 160.4 +19.000

10 6 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 160.3 +20.206

11 5 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 160.2 +22.661

12 4 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 160.1 +22.692

13 3 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 160.1 +22.995

14 2 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 160.1 +23.301

15 1 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 160.1 +23.989

16 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 159.9 +26.747

17 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 159.9 +26.862

18 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 159.8 +27.686

19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Kipin Energy Aspar Team Moto2 Speed Up 159.8 +27.761

20 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 159.8 +27.892

21 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 159.2 +36.250

22 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 158.7 +44.779

23 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 158.6 +45.687

24 18 Xavi CARDELUS AND Kipin Energy Aspar Team Moto2 Speed Up 158.5 +47.231

25 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 157.8 +58.178

26 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 157.4 +1'05.154

27 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Speed Up 134.6 3 Laps

Not Classified

72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 161.8 2 Laps

21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up Speed Up 161.7 11 Laps

10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 159.3 19 Laps.