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Skor Inter Vs AC Milan Tadi Malam , Zlatan Ibrahimovic Show, Cek Update Klasemen Liga Italia Serie A
Kendati sempat ditepis oleh kiper Inter Milan Samir Handanovic, tapi bola rebound yang mental ke depan berhasil disambar kembali oleh Zlatan .........
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - AC Milan berhasil mempertahankan keunggulan 1-2 atas Inter Milan di babak pertama hingga akhir pertandingan babak kedua.
Skor 2-1 menjadi skor laga Inter Milan Vs Milan dalam lanjutan Liga Italia Serie A pada Sabtu 17 Oktober 2020.
Sebelumnya, skuad AC Milan unggul atas Inter Milan hingga turun minum babak pertama lewat dua gol dari Zlatan Ibrahimovic pada menit 13' dan 16'.
Gol balasan Inter dicetak oleh Romelu Lukaku menit 29'.
Saat jalannya pertandingan, gol pembuka AC Milan lahir dari eksekusi penalti Zlatan Ibrahimovic pada menit 13'.
Kendati sempat ditepis oleh kiper Inter Milan Samir Handanovic, tapi bola rebound yang mental ke depan berhasil disambar kembali oleh Zlatan Ibrahimovic.
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AC Milan unggul 1-0 atas Inter Milan.
Tiga menit kemudian, Ibrahimovic mencetak gol kedua aias brace melalui kerjasama apiknya dengan Rafael Leao.
Mendapat umpan akurat di kotak penalti, penyerang berkewarganegaraan Swedia itu berhasil mengkonversi menjadi gol lewat sontekannya pada menit 16'.
Skor 2-0 untuk keunggulan AC Milan atas Inter Milan.
Zlatan Ibrahimovic
Ibrahimovic
Skor Inter Vs AC Milan Tadi Malam
Skor Inter Vs Milan Tadi Malam
Skor Inter Vs AC Milan
Skor Inter Vs Milan
Hasil Inter Vs Milan
Rizky Prabowo Rahino
Update Klasemen Liga Italia
Klasemen Liga Italia Update
Klasemen Liga Italia
Hasil Inter Vs AC Milan Tadi Malam
Hasil Inter Vs Milan Tadi Malam
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