UPDATE Jadwal Liga Italia | Live Streaming RCTI Nonton Inter Milan vs AC Milan & Crotone vs Juventus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia Serie A 2020/2021 pekan keempat dapat disaksikan via Live Streaming RCTI+ dan beIN Sports, mulai Sabtu 17 Oktober 2020 malam.

Ada Derby Della Madonnina antara Inter Milan vs AC Milan dan Crotone vs Juventus serta pertandingan Crotone vs Juventus di pekan empat Liga Italia.

Derby Milan antara Inter Milan vs AC Milan sendiri juga dijadwalkan berlangsung Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 23.00 WIB di Stadion Giueseppe Meazza.

Kemudian laga lanjutan Liga Italia antara Crotone vs Juventus bakal tersaji Minggu 18 Oktober 2020 pukul 01.45 WIB di Stadion Ezio Scida.

Zlatan Ibrahimovic VsRomelu Lukaku

Berbagai catatan menarik kedua tim bakal memberikan suguhan tersendiri, misalnya pertemuan antara striker Zlatan Ibrahimovic di kubu AC Milan dan Romelu Lukaku di pihak Inter Milan.

Ujung tombak masing-masing kubu bakal membuktikan ketajaman mereka.

Zlatan Ibrahimovic dari dua pertandingan resminya bersama AC Milan mampu melesakkan tiga gol.

Ketajamannya terhenti sementara waktu akibat Covid-19 yang menyebabkan ia harus absen di beberapa laga awal musim ini.