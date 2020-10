Susunan Pemain Everton Vs Liverpool Live Mola TV Derby Merseyside Everton Vs Liverpool Jam 18.30 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Derby Merseyside Everton Vs Liverpool mewarnai laga pekan ke-5 Liga Inggris 2020-2021, di Goodison Park, Sabtu 17 Oktober 2020 mulai pukul 18.30 WIB.

Tonton pertandingan Everton Vs Liverpool via link live streaming Mola TV via TV Online www.mola.tv dan ketahui skor langasung via link live skore di akhir artikel.

Walaupun masih menghuni puncak klasemen Liga Inggris, Everton patut waspada karena memiliki catatan yang buruk menghadapi Liverpool dalam Derby Merseyside.

Everton terakhir kali memenangkan Derby Merseyside pada 10 tahun silam.

Rivalitas kedua kesebelasan merupakan satu di antara yang tersengit di Inggris.

Dari segi prestasi, Liverpool jelas menang telak atas Everton.

Namun, ditilik dari sejarah, kehadiran Liverpool di kancah sepakbola tidak terlepas dari saudara tuanya.

Konflik internal menyebabkan berdirinya Si Merah pada 1892.

Namun, kali ini, Everton bisa sedikit menepuk dada atas tetangganya.

Betapa tidak, skuad arahan Carlo Ancelotti tengah nangkring di puncak klasemen Liga Inggris 2020-2021 dengan nilai sempurna 12.