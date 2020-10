Wali Kota Pontianak Edi Kamtono Minta Camat dan Lurah Proaktif Berikan Pelayanan Kepada Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta kepada para Lurah dan Camat dapat pro aktif turun ke lapangan dan melihat situasi dan kondisi di tengah masyarakat.

Menurutnya Camat dan Lurah sebagai kepala wilayah ditingkat kecamatan dan kelurahan memegang peranan penting dalam membantu pemerintah kota pontianak dalam menerapkan kebijakan

"Pandemi Covid-19 ini berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat, masalah sosial, budaya, ekonomi dan peradaban," ujarnya pada peningkatan kapasitas para aparatur negara dengan tema new normal, new spirit, new motivation di Masa Pandemi, Rabu 14 Oktober 2020.

Dirinya menambahkan sebagai kepala pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu camat dan lurah harus memiliki motivasi, inovasi dan spirit dalam melaksanakan tugas.

Baca juga: Edi Kamtono Kebut Pembangunan Infrastruktur

Terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 agar aktivitas bisa berjalan dan ekonomi bergerak tetapi tetap aman Covid-19.

Dirinya menyampaikan sejauh ini kinerja Camat dan Lurah secara profesional dianggap baik.

Tetapi menurutnya masih perlu dilakukan peningkatan pelayanan. Karena di Kota Pontianak dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi.

"Sehingga bagaimana Camat dan Lurah bisa menjalankan tugas dan fungsi semaksimal mungkin, supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," ujarnya.

Edi menyebutkan pelayanan yang cepat, mudah dan murah dibutuhkan masyarakat.

Menurutnya apabila Camat dan Lurah bisa menjalankan tugas tersebut masyarakat akan merasakan keberadaan pemerintah.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Camat dan Lurah menurutnya juga telah mencukupi.

"Sebagian besar Camat dan Lurah di Kota Pontianak jika dilihat dari sisi pengalaman dan pendidikan sudah mempuni," ujarnya.

Edi menerangkan bahwa hal yang terpenting adalah tinggal kepedulian dan peningkatan kompetensi untuk bisa menjalankan tugas.

"Kita harapkan Camat dan Lurah lebih banyak dilapangan dibandingkan di atas meja," pungkasnya.