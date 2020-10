Live Streaming Brazil Vs Peru Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol , Live Score Peru Vs Brazil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan live Streaming Peru vs Brazil yang dapat ditonton pada Rabu (14/10/2020) mulai pukul 07.00 WIB.

Live Streaming Peru vs Brasil di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV.

Matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL mempertemukan Peru kontra tim tangguh, Brazil.

Laga yang mentas di Estadio Nacional de Lima.

Demi memenangi laga kontra Brazil, Peru dituntut mampu segera memulihkan diri dari laga sengit kontra Paraguay di matchday pertama.

Baca juga: JADWAL Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol Live Hasil Bolivia Vs Argentina dan Peru Vs Brasil

Armada Ricardo Gareca wajib meredam daya gedor Selecao yang dikomandoi nama-nama besar semisal Neymar dan Philippe Coutinho.

Brazil menduduki peringkat pertama klasemen usai menang besar atas Bolivia dengan skor 5-0.

Lima gol Brazil tercipta berkat dua gol Roberto Firmino, Philippe Coutinho dan Marquinhos masing-masing satu gol dan gol bunuh diri Jose Carrasco.

Sedangkan Peru hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Paraguay di laga pertama.

Head to head Peru vs Brazil (5 Pertemuan Terakhir) :

11/09/2019: Brasil vs Peru 0-1