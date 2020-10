League of Legends Wild Rift Resmi Dirilis - LINK Download LoL Mobile di Playstore Kapasitas 1,39 GB

League of Legends: Wild Rift Resmi Dirilis - Download LoL Mobile di Playstore Kapasitas 1,39 GB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Game yang paling-paling ditunggu League of Legends: Wild Rift akhirnya resmi dirilis di Indonesia dan sudah bisa diaminkan.

LoL Mobile kini sudah bisa di download di Playstore dengan kapasitas ruang sebesar 1,39 GB.

League of Legends (disingkat LoL) adalah sebuah permainan video arena pertarungan daring multipemain yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh Riot Games untuk Microsoft Windows dan macOS.

Kini game yang terinspirasi oleh Warcraft III: The Frozen Throne dari seri Defense of the Ancients ini telah hadir dalam versi Mobile yang disebut dengan LoL Mobile

League of Legends: Wild Rift menghadirkan PVP aksi-strategi serba cepat dari game PC Lol ke seluler dan konsol

LINK Download LoL Mobile : KLIK DISINI

Selamat datang di Wild Rift

Dengan permainan PVP 5v5 berbasis keterampilan yang sama dengan League of Legends di PC, Wild Rift dibangun dari awal untuk platform baru.

Kunci pilihanmu dari banyak pemain jawara League, main dengan teman-teman, dan kalahkan oposisi.

Tentang League of Legends: Wild Rift