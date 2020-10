UPDATE KABAR ILC Malam Ini ILC 13 Oktober 2020, Indonesia Lawyers Club Sampikan Maaf Soal ILC Malam Ini di Tv One / ilustrasi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar tak begitu menggembirakan bagi para penggemar tayangan Indonesia Lawyers Club alias ILC Tv One.

Tayangan ILC terbaru edisi ILC malam ini Selasa 13 Oktober 2020 dipastikan tidak mengudara ke ruang publik.

Dengan demikian, Anda yang menggemari tayangan diskusi pembahasan tema ILC malam ini di siaran ILC terbaru untuk edisi Selasa 13 Oktober 2020 tersebut mesti bersabar.

Lantaran tayangan ILC malam ini di Tv One edisi ILC 13 Oktober 2020 dipastikan tidak tayang.

Kepastian tidak tayangnya siaran ILC Tv One untuk ILC malam ini tersebut sebelumnya diumumkan di media sosial Twitter Indonesia Lawyers Club.

Atas tidak tayangnya siaran ILC malam ini di Tv One tersebut, Twitter ILC Tv One tersebutpun lantas menyampaikan permohonan maaf kepada pemirsa setia ILC Tv One.

"Dear Pencinta ILC: Dengan berat hati, kami umumkan, bahwa rencana diskusi ILC, Selasa malam ini, kami tiadakan. Untuk itu kami mohon maaf kepada semua pemirsa setia ILC tvOne,"

Tulis akun Twitter ILC Tv One @ILCtv1 pada Selasa 13 Oktober 2020 petang WIB

Postingan inipun lantas kemudian di-retweet oleh Karni Ilas di Twitter Karni Ilyas.

Sebelumnya, judul ILC malam ini untuk tayangan ILC terbaru setiap pekannya biasanya akan diumumkan oleh Presiden ILC melalui Twitter Karni Ilyas sehari sebelumnya.