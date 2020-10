LINK Streaming MPL Season 6 di NimoTV YouTube Facebook, Cek Jadwal dan Hasil Playoffs Bracket MPL 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah Link Live Streaming turnamen Babak Bracket Playoff MPL Season 6 dimulai akhir pekan ini Jumat 16 Oktober 2020.

Big Match seru antara Onic eSports melawan EVOS Legends akan jadi laga pembuka babak Playoffs Lower Bracket MPL ID Season 6 pukul 13.00 WIB.

Dilanjutkan laga kedua antara Bigetron Alpha melawan Genflix Aerowolf juga babak Lower Bracket mulai pukul 16.00 WIB.

Di hari kedua playoff, pemenang dari match2 sudah ditunggu oleh tim yang menduduki peringkat pertama regular season, Alter Ego (match4).

Pertandingan selanjutnya bakal mempertemukan pemenang dari match3 dan match4, kemudian ditutup oleh tim yang kalah dari match tersebut.

Hari ketiga playoff MPL Indonesia Season 6 rencananya diselenggarakan mulai 13.00-23.50 WIB. Bakal ada jeda istirahat sebelum grand final dan diikuti oleh upacara pembukaan yang sangat menarik untuk disimak.

Jangan sampai ketinggalan babak grand final karena bangsa Indonesia bisa menjadi saksi bahwa MPL adalah liga esports nomor satu di dunia.

Berikut Jadwal Playoffs Bracket MPL Season 6

Jumat, 16 Oktober 2020

[Match 1] 13.00 WIB: ONIC Esports vs EVOS Legends

[Match 2] 16.00 WIB: Bigetron Alpha vs Genflix Aerowolf

[Match 3, Upper Bracket 1] 19.00 WIB: Winner M1 vs RRQ Hoshi