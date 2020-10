KUNCI JAWABAN Buku Tematik Kelas 6 SD Tema 3 Halaman 99 100 103 Subtema 2 Penemuan dan Manfaatnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Buku Tematik Terpadu Kelas 6 Tema 3 mempelajari materi berjudul Tokoh dan Penemuan.

Kemudian, untuk Subtema 2 ini membahas tema berkaitan Penemuan dan Manfaatnya.

Dalam artikel, terdapat kunci jawaban halaman 99, 100, dan 103 untuk Pembelajaran 5.

Pembahasan Buku Tematik Tema 3 Kelas 6 ini hanya sebagai panduan bagi orang tua dalam membimbing anak belajar.

Berikut Kunci Jawaban Tema 3 Kelas 6 Pembelajaran 5 Subtema 2 halaman 99, 100, dan 103:

Pada halaman 98, siswa diminta untuk membaca teks.

Ayo Membaca

Charles Babbage, Mengubah Dunia dengan Komputernya

Charles Babbage adalah seorang ahli Matematika. Beliau-lah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan (1791-1871) adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan bapak komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792, mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung.

Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama “note on the application of machinery to the computation of astronomical and mathematical tables”. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya.

Kunci Jawaban Halaman 99