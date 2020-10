UPDATE Jadwal Liga Italia | Big Match Inter Milan vs AC Milan: Isolasi Zlatan Ibrahimovic Selesai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia Serie A 2020/2021 pekan keempat dapat disaksikan via Live Streaming RCTI dan beIN Sports, mulai Sabtu 17 Oktober 2020.

Ada Derby Della Madonnina antara Inter Milan vs AC Milan dan Crotone vs Juventus serta pertandingan Crotone vs Juventus di pekan empat Liga Italia.

Derby Milan antara Inter Milan vs AC Milan sendiri juga dijadwalkan berlangsung Sabtu17 Oktober 2020 malam WIB mendatang di Stadion Giueseppe Meazza.

*Catatan: Baca jadwal lengkap di akhir artikel ini.

Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi laga Liga Italia mana yang akan masuk agenda Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming TV Online RCTI, maupun beIN Sports.

Duel Sengit

AC Milan memiliki potensi yang sangat besar untuk membuat Inter Milan terkapar di Derby Della Madonnina.

Duel Inter Milan kontra AC Milan yang akan tersaji di Stadion Giuseppe Meazza berpotensi menjadi laga sengit nan menarik.

Ditambah lagi AC Milan saat ini memiliki start yang sempurna di Liga Italia.

Ia menjadi satu dari dua klub yang belum terkoyak jalanya dalam tiga laga di Serie A.