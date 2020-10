Live SCTV Sports! Liga Champions Rabu-Kamis Dini Hari WIB Ajax Vs Liverpool hingga Inter Vs Gladbach

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal matchday 1 fase grup Liga Champions 2020 - 2021 yang bertanding Rabu 21 Oktober 2020 kickc off pukul 23.55 WIB dan Kamis 22 Oktober 2020 mulai pukul 02.00 WIB.

Diawali dua laga Real Madrid Vs Shakhtar dan Salzburg Vs Lokomotiv Moskow kick-off pukul 23.55 WIB..

Kemudian empat big match yang berlangsung Kamis 22 Oktober 2020 mulai pukul 02.00 dini hari WIB.

Mulai dari Ajax Vs Liverpool, Bayern Munich Vs Atl. Madrid, Inter Milan Vs B. Monchengladbach dan Manchester City Vs FC Porto.

SCTV, Channel TV milik Emtek Group kembali menyiarkan UCL atau Liga Champions dan Eropa League 2020 - 2021 dengan vendor berbayarnya adalah Nex Parabola.

SCTV satu-satunya pemilik hak siar di Tanah Air dan dapatkan link live streamingnya di akhir artikel.

Berikut Jadwal Lengkap Matchday 1:

Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 23.55 WIB

* Dynamo Kiev Vs Juventus

* Zenit Vs Club Brugge