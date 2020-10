Sidang Putusan Korupsi Mantan Kepala dan Bendahara BPKAD Bengkayang Ditunda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sidang Putusan Kasus Dugaan Korupsi Bantuan Keuangan Khusus dengan terdakwa Benediktus Basuni mantan kepala BPKAD Bengkayang dan Roberta Ika mantan Bendahara BPKAD Bengkayang di tunda.

Dijadwalkan sebelumnya sidang putusan tersebut di laksanakan di Pengadilan Negeri Pontianak secara virtual hari ini Kamis 6 Oktober 2020, namun majelis hakim memutuskan menunda pembacaan tuntutan tersebut esok, Rabu 7 Oktober 2020.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut umum menuntut Benediktus Basuni 8 tahun penjara, dan Roberta Ika 6 tahun penjara.

• Edi Kamtono Kebut Pembangunan Infrastruktur

Kejaksaan Negeri Bengkayang menetapkan keduanya dituntut dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Jaksa Penuntut Umum Adityo Utomo menyampaikan, terkait putusan Majelis Hakim nanti, pihaknya memasrahkan seluruhnya kepada Majelis.

"Dalam persidangan ini, kami berbicara sesuai fakta, tetapi majelis memiliki pemandangan tersendiri dari fakta tersebut, sehingga kami tidak bisa memprediksi putusan, tetapi kami optimis, terhadap kasus ini, dan tentu majelis hakim akan memutuskan seadil - adilnya terhadap kasus ini,"ujarnya.

Kemudian, Kuasa Hukum Roberta Ika, Glorio Sanen memasrahkan hasil persidangan kepada majelis hakim.

"Kami menghormati, kami akan ikuti prosedur, dan terkait langkah terhadap putusan nanti, kami belum bisa berspekulasi apapun, karena belum mendengarkan putusan ,"tutupnya. (*)