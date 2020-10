Jadwal Liga Champions Matchday 1 Lengkap – PSG Vs Man United, Inter Vs Gladbach & Madrid Vs Shakhtar

PEDRO FIUZA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal lengkap laga pembuka babak penyisihan grup atau matchday 1 Liga Champions 2020 - 2021.

Diawali dua laga di waktu bersamaan tempat berbeda yakni Dynamo Kiev Vs Juventus dan Zenit Vs Club Brugge pada, Selasa 20 Oktober 2020 mulai pukul 23.55 WIB.

Kemudian big match Paris Saint-Germain (PSG) Vs Manchester United dan Barcelona Vs Ferencvaros, merupakan dua laga yang diprediksi berlangsung seru pada, Rabu 21 Oktober 2020 pukul 02.00 dini hari WIB.

Pada hari yang sama Real Madrid Vs Shakhtar dan Salzburg Vs Lokomotiv Moskow kick-off pukul 23.55 WIB.

Puncaknya, Kamis 22 Oktober 2020 pukul 02.00 WIB tatkala sang juara bertahan Bayern Munich menjamu Atletico Madrid.

Di waktu bersamaan setidaknya ada tiga partai lain yang tak kalah menarik disaksikan yakni, Ajax Vs Liverpool, Inter Milan Vs B. Monchengladbach dan Manchester City Vs FC Porto.

Berikut Jadwal Lengkap Matchday 1:

Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 23.55 WIB

* Dynamo Kiev Vs Juventus

* Zenit Vs Club Brugge